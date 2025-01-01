تعرف على أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن الجديدة بعد الزيادة الرسمية

شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة ارتفاعًا جديدًا بعد قرارات شركات الاتصالات الأخيرة بزيادة الأسعار في ديسمبر الماضي.

يبحث المواطنون عن التفاصيل الدقيقة للأسعار المحدثة لمعرفة التكلفة الشهرية للإنترنت وكروت الشحن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة

تم تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي بشكل رسمي، حيث شملت الزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. إليكم القائمة الكاملة:

باقات سوبر

140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.

239.4 جنيه شهريًا. 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.

330.6 جنيه شهريًا. 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.

410.4 جنيه شهريًا. 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.

649.8 جنيه شهريًا. 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.

850 جنيهًا شهريًا. 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا.

باقات ميجا

250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

604.2 جنيه شهريًا. 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.

1185.6 جنيه شهريًا. 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا.

باقات ألترا

250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.

798 جنيهًا شهريًا. 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

1402.2 جنيه شهريًا. 1 تيرا بايت (ماكس): 2006.4 جنيه شهريًا.

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة

زادت أسعار كروت الشحن الفكة بمعدلات متفاوتة للفئات الصغيرة، مع تغيير قيمة الرصيد المقدم لكل كارت:

كارت فئة 10 جنيهات: السعر الجديد 13 جنيهًا، يمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

السعر الجديد 13 جنيهًا، يمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه. كارت فئة 12.5 جنيه: السعر الجديد 16.5 جنيه، يمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

السعر الجديد 16.5 جنيه، يمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه. كارت فئة 15 جنيهًا: السعر الجديد 19.5 جنيه، يمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.

السعر الجديد 19.5 جنيه، يمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه. كارت فئة 20 جنيهًا: السعر الجديد 26 جنيهًا، يمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.

السعر الجديد 26 جنيهًا، يمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه. كارت فئة 29 جنيهًا: السعر الجديد 38 جنيهًا، يمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.

أسباب زيادة الأسعار

ارتفاع تكاليف التشغيل: دفعت الشركات لتحديث تسعير خدماتها. إضافة ضريبة القيمة المضافة: البالغة 14% على جميع الخدمات.

نصائح للمستخدمين