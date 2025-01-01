موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025: تفاصيل هامة لكل الطلاب وأولياء الأمور

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موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تزداد عمليات البحث يوميًا حول موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يتطلع طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم لمعرفة الجدول الرسمي الذي ستعتمده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة عن بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة خلال شهر يناير 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا يُحدد موعد امتحانات الثانوية العامة، حيث ستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025

وأكدت الوزارة أن الجدول التفصيلي للامتحانات سيتم إعلانه رسميًا عبر موقع الوزارة قريبًا.

حقائق حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

  • عدم اعتماد جدول حتى الآن: أكدت الوزارة أن أي أخبار تُنشر حول جدول الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، ودعت الطلاب للاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
  • اعتماد الجدول: سيتم اعتماد الجدول النهائي للامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة.
  • جدول موحد: سيكون جدول الامتحانات موحدًا لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات

  • طلاب الصف الثالث الثانوي 2024/2025: الناجحون والمنقولون من الصف الثاني الثانوي.
  • طلاب السنوات السابقة: الذين لم يسجلوا استمارة الثانوية العامة الإلكترونية من قبل.

مواد امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقًا للنظام الجديد، سيتم تقسيم المواد إلى:

مواد الشعبة العلمية (علمي علوم):

  • اللغة العربية.
  • اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحياء.
  • الكيمياء.
  • الفيزياء.

مواد الشعبة العلمية (علمي رياضيات):

  • اللغة العربية.
  • اللغة الأجنبية الأولى.
  • الرياضيات.
  • الكيمياء.
  • الفيزياء.

مواد الشعبة الأدبية:

  • اللغة العربية.
  • اللغة الأجنبية الأولى.
  • التاريخ.
  • الجغرافيا.
  • الإحصاء.

مواد نجاح ورسوب (غير مضافة للمجموع):

  • اللغة الأجنبية الثانية.
  • التربية الرياضية.
  • التربية الوطنية.
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