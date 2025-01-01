أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025: استقرار بعد انخفاض طفيف

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 1 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية المصرية مع بداية التعاملات اليومية، وذلك بعد انخفاض طفيف سجله عيار 21، الأكثر تداولًا، بمقدار 5 جنيهات يوم أمس.

يأتي هذا التغير في ظل استقرار أسعار الذهب عالميًا، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة السوق.

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الجرام 4268.57 جنيه .

. يُعد هذا العيار الخيار الأول للمستثمرين نظرًا لنقائه وجودته العالية.

سعر الذهب عيار 21

سجل الجرام 3735 جنيهًا .

. يُعتبر الأكثر انتشارًا بين المشترين نظرًا لتناسب سعره مع جودته.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الجرام إلى 3201.43 جنيه .

. يحظى هذا العيار بشعبية بين الشباب لتميزه في التصاميم العصرية.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، عند 29880 جنيهًا .

. يُعد خيارًا مفضلًا للاستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت الأوقية سعرًا مستقرًا عند 2626 دولارًا.

يعكس هذا الاستقرار العالمي تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسعار المحلية، مع استمرار استقرار الطلب في الأسواق الدولية.

توقعات أسعار الذهب

يُتوقع أن تشهد أسعار الذهب تغيرات طفيفة خلال الفترة المقبلة، بناءً على مستجدات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة.

يُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية للحصول على أفضل قرارات الشراء أو البيع.