برشلونة يرصد 5 صفقات في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي الفريق الكتالوني لتدعيم صفوفه بقوة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة يُخطط للتعاقد مع 5 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا رصد التعاقد مع 5 صفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي البرسا لضم ظهير أيمن وأيسر بالإضافة إلى لاعب خط وسط جناح أيسر ومهاجم في حال عدم استمرار البولندي روبرت ليفا مع الفريق الكتالوني.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة

يلتقي الفريق الكتالوني مع مضيفه بارباسترو، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير 2025، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد بارباسترو عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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