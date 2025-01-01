طريقة تسجيل eSIM عبر تطبيق "تليفوني" في مصر

بعد إطلاق تطبيق "تليفوني Telephony" الذي يقدم خدمات التسجيل الإلكتروني للهواتف المستوردة في مصر، بدأ العديد من مستخدمي الشريحة الجديدة eSIM في البحث عن طريقة لتسجيل هواتفهم عبر التطبيق.

يُعد تطبيق "تليفوني" من الحلول المبتكرة التي تسهل عملية تسجيل الهواتف المستوردة وسداد الرسوم الجمركية بشكل إلكتروني، ويتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم في خطوات بسيطة.

خطوات تسجيل eSIM عبر تطبيق "تليفوني"

إذا كنت تمتلك هاتفًا يدعم شريحة eSIM وترغب في تسجيله عبر تطبيق "تليفوني"، عليك اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق "تليفوني"

قم بتحميل تطبيق "تليفوني Telephony" من متجر التطبيقات الخاص بجهازك سواء كان آيفون أو أندرويد.

إنشاء حساب جديد

عند فتح التطبيق، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية أو البريد الإلكتروني.

تسجيل البيانات المطلوبة

بعد إنشاء الحساب، قم بتعبئة المعلومات الضرورية مثل بيانات الجهاز وتفاصيل الاتصال.

إدخال الرقم التسلسلي IMEI

في هذه الخطوة، ستحتاج إلى إدخال الرقم التسلسلي IMEI لهاتفك. يُعد الرقم IMEI (International Mobile Equipment Identity) رقمًا فريدًا يتكون من 15 رقمًا ويُستخدم لتحديد الهواتف المحمولة.

يمكنك العثور على IMEI الهاتف عبر الإعدادات أو بكتابة الكود التالي على شاشة الاتصال: *#06#.

تأكيد تسجيل البيانات

بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على "تأكيد" لتسجيل جهازك.

دفع الرسوم المطلوبة

بمجرد تأكيد البيانات، سيُطلب منك دفع الرسوم المستحقة (إن وجدت) عبر التطبيق، ويمكنك سداد الرسوم باستخدام وسيلة الدفع المتاحة.

معلومات هامة عن رقم IMEI