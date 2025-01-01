سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025: استقرار أمام الجنيه المصري رغم تزايد التوقعات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستوياته المنخفضة في 17 بنكًا محليًا، وذلك بعد تراجع الجنيه بأكثر من 3% من قيمته منذ بداية نوفمبر 2024.

فقد ارتفع سعر الصرف من 49.03 جنيه للدولار إلى 51.22 جنيه، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

وأوضح محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر في شركة «سي آي كابيتال»، أن السيطرة على التضخم في مصر تعتمد بشكل أساسي على تعافي الجنيه المصري وزيادة التدفقات الأجنبية إلى البلاد.

ومع ذلك، أكد خليفة أنه من المتوقع أن يستمر التضخم فوق حاجز الـ20% حتى نهاية أبريل 2025، متأثرًا بعوامل موسمية مثل زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان وارتفاع الواردات مع بداية العام الجديد.

كما أشار خليفة إلى إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 55 جنيهًا مع منتصف عام 2025، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

معدل التضخم في مصر

وفيما يخص معدل التضخم في مصر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في ديسمبر 2024 أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر من نفس العام.

ويُعتبر هذا التباطؤ في معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022، مما يعكس بعض التحسن في الاقتصاد المصري رغم التحديات المستمرة.

أسعار الدولار في البنوك المحلية

تباينت أسعار الدولار اليوم في العديد من البنوك المحلية، حيث جاءت كالتالي: