تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الشركات المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 انخفاضًا ملحوظًا في الشركات والمصانع المحلية، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

حيث تراجع سعر حديد عز بنحو 419 جنيهًا للطن، بينما انخفض سعر الحديد الاستثماري بمقدار 482 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم 1 يناير 2025

استقرت أسعار الحديد في العديد من المصانع المحلية بعد التراجع الذي شهدته الأسعار في الأيام الماضية.

وفيما يلي أسعار الحديد في بعض الشركات:

حديد عز : 39،566 جنيهًا للطن.

: 39،566 جنيهًا للطن. حديد ستيل : 35،500 جنيهًا للطن.

: 35،500 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري : 37،628 جنيهًا للطن.

: 37،628 جنيهًا للطن. حديد السويس : 36،500 جنيهًا للطن.

: 36،500 جنيهًا للطن. حديد بشاي: 35،000 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 1 يناير 2025

كما شهد سوق الأسمنت تراجعًا طفيفًا حيث وصل سعر طن الأسمنت اليوم إلى 2،986 جنيهًا.