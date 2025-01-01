استقال المدرب الكولومبي ألبرتو غاميرو من منصب المدير الفني لفريق ميوناريوس بعد 5 سنوات قضاها بالمنصب، وفاز خلالها بكأس كولومبيا عام 2022، والدوري عام 2023، ودوري السوبر الكولومبي 2024.

بعد 5 أعوام من الانجازات التاريخية.. غاميرو يغادر ميوناريوس

وذكر النادي الكولومبي في بيان: "بعد 5 مواسم مليئة بالتحديات والأهداف والإنجازات العديدة والنجاحات والألقاب، قدم السيد ألبرتو غاميرو استقالته من منصب المدير الفني" للفريق.

وخلال عمله مع فريق العاصمة الكولومبية، وصل غاميرو إلى 5 نهائيات وفاز بثلاثة منها، كما بلغ الدور نصف النهائي في 9 بطولات دوري قاد خلالها الفريق.

وأكد ميوناريوس أن الفترة التي قضاها غاميرو في النادي ستكون إحدى "الحقب المهمة في تاريخ الفريق"، مضيفًا أن "فريقه كان دائمًا منافسًا يصعب التغلب عليه، سواء على أرضه أو خارجها".

وأدار غاميرو فريق العاصمة الكولومبية في 277 مباراة، انتهت 129 منها بالفوز، و77 بالتعادل، و71 بالهزيمة، واعتمد أسلوبًا مميزًا "يتسم بالكثافة وكرة القدم الهجومية التي أسرت قلوب البلد بأسره".

وسيبحث ميوناريوس الآن عن مدرب جديد لموسم 2025، الذي يخوض خلاله "كوبا سودأمريكانا" علاوة على مشاركته في البطولات المحلية