نرمين الفقي تتألق بأناقة في بداية 2025 بإطلالة ساحرة

نرمين الفقي تتألق بأناقة في بداية 2025 بإطلالة ساحرة

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نرمين الفقي تتألق
نرمين الفقي تتألق بأناقة في بداية 2025 بإطلالة ساحرة

نرمين الفقي تتألق بأناقة في بداية 2025 بإطلالة ساحرة.. في بداية عام 2025، اختارت الفنانة المصرية نرمين الفقي أن تشارك جمهورها صورًا جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة جذبت الأنظار.

اختارت الفقي تنسيقًا عصريًا يجمع بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون البني مع توب أبيض بتصميم نص كم. هذا المزيج البسيط جعلها تبدو في غاية الجمال والراحة.

أما في ما يتعلق بتفاصيل الإطلالة، فقد أضافت الفقي لمساتها الخاصة عبر تسريحة شعرها المنسدلة بشكل طبيعي على الأكتاف، كما كان مكياجها ناعمًا وأنيقًا يعزز جمال ملامحها. كما لفت الانتباه الحذاء الطويل باللون البني الذي يتناغم مع باقي تفاصيل إطلالتها.

جاءت هذه الإطلالة في أجواء هادئة، حيث خلفها مشهد طبيعي يشمل حوض السباحة والمسطحات الخضراء، مما أضاف لمسة من الانتعاش والراحة على الصورة، وبثت طاقة إيجابية في نفوس متابعيها.

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