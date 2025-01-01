رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف الواردة من الخارج

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن حقيقة ما يتردد بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وأكد طلعت أنه لا يوجد أي نية لمحاكمة الهواتف الواردة من الخارج بأثر رجعي.

إجراءات سريعة لتسهيل التسجيل في المطار

وأشار طلعت إلى أنه ستُتخذ إجراءات سريعة في المطارات لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مما يسهل إجراءات التعامل مع هذه الأجهزة.

وأوضح أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تبلغ 38.5%، هي رسوم قائمة بالفعل وليست جديدة.

الهواتف المحمولة متعددة الخطوط

وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة التي تدعم شريحتي SIM (الهواتف بخطين)، أكد طلعت أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الهواتف يجب عليهم تفعيل الخط الثاني تجنبًا لدفع رسوم جمركية إضافية.

كما أشار إلى أنه في حال عدم تفعيل الخط الثاني، قد يتم تعطيل الهاتف.

الهواتف المصنعة محليًا في مصر

وفي نفس السياق، لفت طلعت إلى أن هناك خمس مصانع محلية تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المصانع لن تشهد أي زيادة في الأسعار على خلفية الرسوم الجمركية.