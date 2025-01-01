صرف معاشات يناير 2025 بداية من اليوم 1 يناير في فروع بنك ناصر الاجتماعي

بدأت اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، عملية صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل صرف المعاشات وضمان وصولها للمستحقين في الوقت المحدد.

قرار وزيرة التضامن بشأن صرف المعاشات

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم، وذلك بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين ولتسهيل عملية صرف المعاشات لمستحقيها.

وأكدت مرسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتيسير صرف المعاشات، حيث يولي بنك ناصر الاجتماعي اهتمامًا بالغًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يضمن راحتهم ويسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

تتم عملية صرف معاشات يناير 2025 في عدة أماكن لتوفير أكبر قدر من التيسير على المستحقين، ومنها:

فروع بنك ناصر الاجتماعي: يتم صرف المعاشات من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، التي يبلغ عددها 98 فرعًا.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن صرف المعاشات باستخدام بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات ATM التابعة للبنك أو عبر منظومة 123، التي تتيح صرف المعاشات من ماكينات البنوك الأخرى.

فروع شركة فوري: يمكن لأصحاب المعاشات أيضًا صرف مستحقاتهم من خلال فروع شركة فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الهدف من تسهيل صرف المعاشات

يهدف بنك ناصر الاجتماعي إلى توفير أكبر قدر من الراحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عبر توسيع منافذ صرف المعاشات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

يعد بنك ناصر الاجتماعي من أكبر البنوك التي تقدم خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل.