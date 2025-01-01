سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025: استقرار الأسعار في بداية العام الجديد

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في السوق المحلي والعالمي، وذلك بعد آخر تراجع لأسعار الذهب عيار 21 الذي سجل انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات.

ومع بداية أول يوم في العام الجديد، لم تشهد أسعار الذهب أي تغييرات كبيرة سواء في السوق المحلي أو في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4268 جنيهًا، دون أي تغيرات تذكر مقارنة بالتداولات السابقة.

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3735 جنيهًا، بينما سجل سعره مع المصنعية نحو 3835 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 أي تغييرات تذكر، حيث سجل 3201 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29880 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم 1 يناير 2025

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 2626 دولارًا، دون أي تغيرات ملحوظة مقارنة مع التداولات السابقة.