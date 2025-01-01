تطبيق "تليفوني" لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة: القلق والتساؤلات بشأن الرسوم والضرائب

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وضمان سداد الرسوم والضرائب المقررة إلكترونيًا.

ومع هذه الخطوة، بدأ يشعر العديد من المواطنين بمزيج من الحيرة والقلق حول كيفية تطبيق هذه الرسوم وما إذا كانت ستؤثر على الهواتف التي دخلت بالفعل إلى مصر أو تلك التي ستدخل في المستقبل.

الأسئلة الأكثر تداولًا حول رسوم الهواتف المحمولة المستوردة

يتساءل العديد من المواطنين إذا كانت الضريبة ستُفرض على الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر بالفعل أو تلك التي ستدخل بعد تطبيق القرار.

كما يطرح البعض سؤالًا مهمًا حول ما إذا كانت الرسوم ستُفرض فقط على التجار أم تشمل أيضًا الهواتف الشخصية للأفراد.

هل سيتم فرض ضريبة على الهاتف الشخصي؟

في تصريحات سابقة، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المواطنين الذين يدخلون البلاد بهواتف محمولة مستوردة متعددة سيكون عليهم دفع الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 38.5%.

ومع ذلك، سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية، ولكن يجب على صاحبه التوجه إلى موظف الجمارك لتسجيله فور وصوله لضمان عدم توقفه عن العمل.

وأكد الكيلاني أن عدم دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة سيؤدي إلى عدم القدرة على استخدام الهاتف، وأشار إلى أن هناك منظومة محكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنفيذ ذلك.

هل سيتم فرض الرسوم على الهواتف المفعلة سابقًا؟

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف المستوردة والتي تم تفعيلها قبل صدور القرار الرسمي لن تخضع للرسوم الجمركية.

وأضاف أنه بعد صدور القرار، يجب على أي مسافر قادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته للهاتف الجديد لتحديد قيمة الرسوم الخاصة به.

خطوات تحميل وتسجيل الهواتف عبر تطبيق "تليفوني"

لتحميل تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته الحكومة لتنظيم تسجيل الهواتف المستوردة، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية: