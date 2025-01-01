محافظ أسيوط يفتتح المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات بمركز أبنوب



افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب والمقام على مساحة 1360 متر بعد تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه ويأتي افتتاح هذا المركز كجزء من خطة الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الريفية، حيث سيسهم المركز في تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل رعاية الأمومة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وبرامج التوعية الصحية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القطاع الصحي ودعم المنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ورافق المحافظ خلال الإفتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب عصام العمده عضو مجلس النواب، والمهندس عصام عبدالظاهر مدير مديرية الإسكان والمرافق وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي بأسيوط، والدكتور عصام نبيل مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور عاطف عمر عبدالعال مدير مستشفى أبنوب المركزي والدكتور همام حمدي مدير المركز الصحي ببنى محمديات وحسني رجب مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة

وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط أقسام المركز والذي يضم قسم الحضانات ويتضمن 4 حضانات متطورة لضمان رعاية المواليد وغرفة الرضاعة الطبيعية وغرفة تطهير الحضانات و5 غرف إفاقة مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات الطارئة وجناح عمليات النساء والولادة وغرفة ما قبل الولادة والتي تتضمن 3 أسرة وغرف ما بعد الولادة وتضم سريرين لتقديم الرعاية الشاملة للأمهات بعد عملية الولادة، وعناية النساء والولادة وتضم سريرين أيضًا بالإضافة إلى غرف الخدمات والمغسلة، ومحطة غازات طبية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لتطوير القطاع الصحي، كما أثنى على جهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في تحسين مستوى الخدمات الصحية لافتًا إلى أن هذا المشروع يعكس إلتزام الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير أطباء للمركز من نفس القرية مع زيادة الحافز المخصص لهم لتحقيق عامل الجذب وتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين بالمركز.

وأشار أبوالنصر إلى أن جهود الدولة لم تتوقف على مدار السنوات العشر سنوات الماضية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها حيث يجري تطوير عدد المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما حضر الإفتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح هذا المركز المتميز الذي يعد خطوة هامة ستحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالقرية.