محافظ أسيوط يفتتح المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات بمركز أبنوب

محافظات
جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

 

 


افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب والمقام على مساحة 1360 متر بعد تطويره بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه ويأتي افتتاح هذا المركز كجزء من خطة الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الريفية، حيث سيسهم المركز في تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل رعاية الأمومة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وبرامج التوعية الصحية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القطاع الصحي ودعم المنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ورافق المحافظ خلال الإفتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب عصام العمده عضو مجلس النواب، والمهندس عصام عبدالظاهر مدير مديرية الإسكان والمرافق وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي بأسيوط، والدكتور عصام نبيل مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور عاطف عمر عبدالعال مدير مستشفى أبنوب المركزي والدكتور همام حمدي مدير المركز الصحي ببنى محمديات وحسني رجب مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة

وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط أقسام المركز والذي يضم قسم الحضانات ويتضمن 4 حضانات متطورة لضمان رعاية المواليد وغرفة الرضاعة الطبيعية وغرفة تطهير الحضانات و5 غرف إفاقة مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات الطارئة وجناح عمليات النساء والولادة وغرفة ما قبل الولادة والتي تتضمن 3 أسرة وغرف ما بعد الولادة وتضم سريرين لتقديم الرعاية الشاملة للأمهات بعد عملية الولادة، وعناية النساء والولادة وتضم سريرين أيضًا بالإضافة إلى غرف الخدمات والمغسلة، ومحطة غازات طبية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لتطوير القطاع الصحي، كما أثنى على جهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في تحسين مستوى الخدمات الصحية لافتًا إلى أن هذا المشروع يعكس إلتزام الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير أطباء للمركز من نفس القرية مع زيادة الحافز المخصص لهم لتحقيق عامل الجذب وتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين بالمركز.

وأشار أبوالنصر إلى أن جهود الدولة لم تتوقف على مدار السنوات العشر سنوات الماضية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها حيث يجري تطوير عدد المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة لتحويلها لمستشفيات نموذجية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما حضر الإفتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح هذا المركز المتميز الذي يعد خطوة هامة ستحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالقرية.

اسيوط استعدادا استقبال الحالات الطارئة استقبال اسيو أصل أطفال اطفال حديثي الولادة أهداف التنمية المستدامة اهداف أهداف التنمية افتتاح افتتح أفق إجمالي إرتقاء استعداد افة ئيس عبدالفتاح السيسي ابنوب أبو الارتقاء بالخدمات الـ ألا الات تنفي تنفيذ تنمية تواصل محطة محمد زين محمد زين الدين

مواد متعلقة

التاهيل التربوي لذوى الاعاقة في ندوة بثقافة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات تزامنًا مع الإحتفال بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد

"بحضور الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة "بدء مراسم تلقى عزاء شقيق وزير الخارجية فى أسيوط

الطاقة الشمسية هبة لدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر ندوة بهندسة أسيوط

المنشاوي يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد لمتابعة أعمال تطويره

"بحضور المحافظ" جامعة أسيوط تشارك في المعرض المحلي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة

"بحضور المحافظ" إطلاق مبادرة مصر تستحق لإهداء مستلزمات وأجهزة طبية لمستشفى البداري

تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمدارس مركز الغنايم

الأكثر قراءة

عاجل.. ليفربول يرد على عرض ريال مدريد الأول لضم ارنولد

بنفيكا يرفض عرض يوفنتوس لإعارة أنطونيو سيلفا

بعد حلول العام الجديد.. خبر سار لعشاق برشلونة

مبابي: سأصنع التاريخ مع ريال مدريد

روني يعلن رحيله عن تدريب بليموث أراجيل

صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي: تسهيلات جديدة لصرف المعاشات

أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2025: ثبات الأسعار محليًا وعالميًا

بدرية طلبة ترد بقوة على ياسمين عز: يوعدك بثعلب يهبرك