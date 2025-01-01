شاب يطعن زوجته في مشاجرة بالحدائق.. والنيابة تحقق

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أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة طعنها زوجها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما بمنطقة الحدائق.

البداية عندما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلَّغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته، مصابة بجرح طعني في الرقبة، تم نقلها للمستشفى المشار إليه، بسبب خلافات زوجية بينهما تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما أدى لإصابتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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