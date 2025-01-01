محافظ أسيوط يفتتح المعرض المحلى لمسابقة ايساف الدولية للعلوم والهندسة بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية



افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المعرض المحلى لمحافظة أسيوط الذي سيشارك في المعرض الدولي لمسابقة العلوم والهندسة ايساف 2025 ISEF الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقاعة المؤتمرات بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات للتكنولوجيا التطبيقية بحي غرب مدينة أسيوط في إطار مبادرة لتشجيع الطلاب على الابتكار والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة 104 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور فريد الخطيب رئيس لجنة التحكيم للمسابقة، والدكتور ضيف الله حسن الشريك الصناعي والمدير التنفيذي، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد عبد الهادي منسق المسابقة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد عدلي المدير الأكاديمي، ومحمود التوني مدير مركز التطوير التكنولوجي، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وبعض مديري الإدارات والمدارس بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم واعضاء لجنة التحكيم.

وحيث افتتح المحافظ معرض العلوم والهندسة بالمدرسة ثم تفقد أقسام المعرض، واستعرض الطلاب عدد من الإبتكارات والمشروعات المشاركة في المسابقة خلال فترة المعرض ثم أستمع لشرح من وكيل وزارة التربية والتعليم، والقائمين على المسابقة عن مراحل المسابقة ومرحلة التصفيات لاختيار أفضل المشروعات التي سوف تمثل المحافظة على مستوى الجمهورية خلال مرحلتين فضلًا عن مرحلة التصفية التي تمت بكل إدارة تعليمية لاختيار وتأهيل عدد منها للمشاركة في المعرض المحلى على مستوى المحافظة ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 78 دولة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمعرض المحلى للمسابقة والذى يؤهل الطلاب للمشاركة في أكبر المسابقات الدولية وهو ما يعكس الإهتمام بتنمية مهارات الابتكار والإبداع من خلال مشروعات علمية للطلاب وتشجيع أبنائنا على تحصيل العلم والتفوق معربًا عن سعادته بالاختراعات والابتكارات والأفكار الجديدة التي عرضها الطلاب المشاركين في المعرض لافتًا إلى الإهتمام بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم بإستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي باعتبارهم أمل البلاد في مستقبل أفضل مؤكدًا على الإهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية والمسابقات المحلية والدولية التي تنمى روح الابتكار لدى الطلاب وتصقل خبراتهم ومهاراتهم تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية الدولة 2030.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى اهتمام جامعة أسيوط بمختلف مراكزها البحثية والعلمية بتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بمختلف تخصصاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مؤكدًا على دعم الجامعة لرعاية الطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي.

وأوضح محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن معرض العلوم والهندسة "ISEF" قد شارك فيه 104 مشروع لطلاب وطالبات مختلف مدارس المحافظة والذين يمثلون 11 إدارة تعليمية بالإضافة إلى مدارس "stem" وأحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وقد تمثلت المشاريع بابتكارات واختراعات وأفكار جديدة مبتكرة وسيتم إختيار المشروعات الفائزة ليمثلوا محافظة أسيوط خلال المعرض الإقليمي على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتصعيد الفائزين منه لتمثيل مصر والمشاركة في المعرض الدولي على مستوى العالم الذى سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على منح وبعثات دراسية خارجية مشيدًا بالدور الذى يقوم به المدربين والمعلمين والمشرفين وأعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة.

والجدير بالذكر أن مسابقة ISEF (المعرض الدولي للعلوم والهندسة) تعد أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث يلتقي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ في المعرض الدولي السنوي للعلوم والهندسة، من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قِبل المعرض المحلي المقام في دولهم، حيث يتم ترشيح (15) مشروعًا من خلال هذه المعارض؛ لتمثيل مصر بالمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية طبقًا للمعايير الدولية.