أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2025: ثبات الأسعار محليًا وعالميًا
استمرت أسعار الذهب في الاستقرار مع بداية تداولات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث لم تشهد أي تغييرات ملحوظة بعد التراجع الأخير لأسعار الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات.
وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب أيضًا في البورصة، مما يعكس حالة من التوازن في السوق بالتزامن مع بداية العام الجديد.
أسعار الذهب المحلية اليوم 1 يناير 2025
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأرقام التالية:
- سعر الذهب عيار 24: لم يشهد أي تغيير، وسجل نحو 4268 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: استقر أيضًا عند 3735 جنيهًا للجرام، فيما بلغ السعر بالمصنعية نحو 3835 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: سجل 3201 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
- سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميًا اليوم 1 يناير 2025
عالميًا، لم تشهد أسعار الذهب أي تغيير يُذكر، حيث سجلت الأوقية نحو 2626 دولارًا.