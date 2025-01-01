أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2025: ثبات الأسعار محليًا وعالميًا

استمرت أسعار الذهب في الاستقرار مع بداية تداولات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث لم تشهد أي تغييرات ملحوظة بعد التراجع الأخير لأسعار الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب أيضًا في البورصة، مما يعكس حالة من التوازن في السوق بالتزامن مع بداية العام الجديد.

أسعار الذهب المحلية اليوم 1 يناير 2025

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأرقام التالية:

سعر الذهب عيار 24 : لم يشهد أي تغيير، وسجل نحو 4268 جنيهًا للجرام.

: لم يشهد أي تغيير، وسجل نحو 4268 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : استقر أيضًا عند 3735 جنيهًا للجرام، فيما بلغ السعر بالمصنعية نحو 3835 جنيهًا.

: استقر أيضًا عند 3735 جنيهًا للجرام، فيما بلغ السعر بالمصنعية نحو 3835 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18: سجل 3201 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم 1 يناير 2025

عالميًا، لم تشهد أسعار الذهب أي تغيير يُذكر، حيث سجلت الأوقية نحو 2626 دولارًا.