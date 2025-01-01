صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي: تسهيلات جديدة لصرف المعاشات

بدأ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 صرف معاشات يناير من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء هذا القرار بعد أن قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح كافة فروع البنك لتسهيل عملية صرف المعاشات للمستحقين.

قرار وزيرة التضامن لصرف معاشات يناير 2025

أعلنت الدكتورة مايا مرسي أن قرار صرف معاشات يناير 2025 في فروع بنك ناصر الاجتماعي جاء في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، خاصة في ظل أعياد الأخوة المسيحيين.

وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وصول المعاشات إلى أصحابها، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدماته لنحو 2 مليون عميل.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

يمكن للمستفيدين من معاشات يناير 2025 التوجه إلى الأماكن التالية لصرف مستحقاتهم:

فروع بنك ناصر الاجتماعي: المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 98 فرعًا. ماكينات الصراف الآلي (ATM): حيث يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي في أي ماكينة ATM تابعة للبنك أو من خلال منظومة 123، التي تتيح لهم صرف المعاشات عبر ماكينات البنوك الأخرى. فروع شركة فوري: يمكن أيضًا صرف المعاشات من خلال شبكة فوري المتوفرة في العديد من الأماكن.

هدف القرار وتسهيلات إضافية

يهدف قرار فتح الفروع وتوسيع منافذ صرف المعاشات إلى تسهيل الوصول إلى الأموال المستحقة للمواطنين.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتوفير أكبر قدر من الراحة للمواطنين وضمان وصولهم إلى حقوقهم المالية بأسرع وقت.