بعد حلول العام الجديد.. خبر سار لعشاق برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن بداية العام الجديد ستكون سعيدة على الجماهير ولاعب برشلونة لامين يامال وذلك بعد تعافي الأخير من إصابته التي تعرض لها في أربطة قدمه اليمنى خلال مباراته أمام ليغانيس يوم 15 ديسمبر.

بعد حلول العام الجديد.. خبر سار لعشاق برشلونة

وأوضحت الصحيفة أنه بعد فترة من النقاهة، يمكن أن يعود النجم الشاب إلى الملاعب في 8 يناير (كانون الثاني)، خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو.

وأضافت الصحيفة أن هدف الطاقم الفني للبارسا هو دمجه تدريجيًا، حتى لا يتعرض لأي مخاطر، ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أظهر حضوره الرمزي خلال حصة تدريبية مفتوحة يوم الأحد الماضي، إلا أن مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني تبدو الآن في متناول اليد.

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وأشارت إلى أنه من المحتمل ألا يعتمد برشلونة، الذي سيلعب مباراة في كأس ملك إسبانيا أمام بارباسترو في 4 يناير (كانون الثاني)، على يامال في هذا اللقاء، حتى لا يدفعه للعب مبكرًا.

وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن أن يلعب يامال دورًا رئيسيًا في المباريات المقبلة، خاصة إذا وصل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر يوم 12 يناير (كانون الثاني).

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