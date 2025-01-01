يعمل يوفنتوس الإيطالي بشكل نشط على تعزيز صفوفه، حيث وضع نصب عينيه التعاقد مع مدافع بنفيكا الشاب أنطونيو سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بنفيكا يرفض عرض يوفنتوس لإعارة أنطونيو سيلفا

وبحسب شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، قدم يوفنتوس عرضًا مبدئيًا لإعارة اللاعب البرتغالي لمدة موسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، لكن بنفيكا رفض هذا العرض، مشيرًا إلى أن الشروط لا تفي بمتطلباته.

ورغم رفض الجانب البرتغالي، فإن المفاوضات بين الناديين لازالت مستمرة.

وأبدى سيلفا البالغ من العمر 21 عامًا استعداده لمغادرة بنفيكا والانتقال إلى إيطاليا، حيث يرى نفسه جزءًا من يوفنتوس، ولتحقيق ذلك، سيحتاج "البيانكونيري" إلى تقديم شروط أكثر جاذبية للنادي البرتغالي.

وبدعم من وكيله خورخي مينديز، تكتسب المحادثات بين الناديين زخمًا، ويبدو أن يوفنتوس عازمًا على إيجاد حل وسط للتوقيع مع اللاعب الموهوب.