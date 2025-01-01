نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم تكدس بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
 

انتظام حركة السيارات

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 

حركة السيارات بجميع المداخل

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية
 

.

مواد متعلقة

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في الصف

نشوب حريق في بدروم مول سيتي بلازا بأكتوبر

تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى دائري الوراق

ضبط 41447 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

لسرقتها..التحقيق في قتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

استمرار حبس طالبين لاتهامهم بسرقة 3 أجهزة لاب توب في أكتوبر

الأكثر قراءة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

‏إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص في عملية الدهس في نيو أورليانز

"العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"