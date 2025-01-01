لبحث مؤشرات الآداء..وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع مديرى المستشفيات

عقد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة خطط العمل السابقة والمقبلة، والتأكيد على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية والدلائل الارشادية المرسلة من الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير إدارة المستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة،خلال الاجتماع على أهمية عرض مؤشرات الأداء بكل قسم طبي بصور دورية وربطها بحوافز الاطباء، علاوة على المؤشرات الخاصة بالعمليات ومراجعة كافة الاجهزة والتأكد من تشغيلها والاستفادة منها خاصة المناظير بكافة انوعها

كما وجه بإعداد خطة للاستفادة من كافة الكوادر البشريه بالمستشفى بما ينعكس إيجابيا ً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين مشيرا إلى أهمية متابعة نواقص المستلزمات الطبية والأدوية وضمان وجودها بكفاءة لضمان تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل.

ولفت مدكور إلى مراجعة ملفات الصيانه والرواكد. وضرورة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في المستشفيات، وخاصة فيما يتعلق بصيانة الأسانسير والمعدات الطبية الأخرى.

وفى ختام الاجتماع شدد وكيل الوزارة على تلافى السلبيات الواردة بتقارير المرور الإشرافية فيما يتعلق بالالتزام بالزى الرسمى والمرور الفنى على ملفات المرضى الداخلى من قبل بعض رؤساء الهيئة الطبية