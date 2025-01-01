محافظ أسيوط يحرر محضر لمخبز ينتج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات بحى غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

 



فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المخابز البلدية بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط للاطمئنان على إنتاج الخبز وجودته دون غش أو تلاعب ومدى تقديم الخدمة للمواطنين، ووجه بتحرير محضر لمخبز ينتج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 

 ورافقه خلال الجولة التفقدية ممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث تفقد المحافظ ـ خلال جولته المفاجئة المخابز البلدية بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط حيث تابع مراحل العمل بإحدى المخابز للتأكد من سلامة الخبز المقدم للمواطنين كما قام بوزن عينة عشوائية من الخبز البلدي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة فتبين نقص في وزن رغيف الخبز حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك المخبز مشددًا على الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على الخبز طبقًا لما هو مقرر.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز بكافة القرى والمراكز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجهات الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن تلك الحملات بكافة القرى والمراكز والأحياء بصفة دورية ومفاجئة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب وتلك السلع الحيوية والهامة.

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