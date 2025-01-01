وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة تمانية بصحراوي المنيا

توفي شخص، فيما أصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة تمناية، على الطريق الصحراوب الغربي وتحديدا امام مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة مصرع أيمن درويش جمعة، 32 سنة، عامل، وإصابة 5 آخرين وهم أسامة محمود فؤاد، 27 سنة، خلف علي عبد الحكيم، 40 سنة، ولاء قطب رمضان، 34 سنة، إسماعيل شادي كامل، 44 سنة، علي محمود أحمد، 31 سنة، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.