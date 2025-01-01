وكيل صحة بني سويف تعلن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، عن توصيات المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية، وشهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف جلسته الإفتتاحية.

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أن المؤتمر أُختتم، أمس، وخرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي تستهدف تعزيز سبل التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض غير السارية، والتي تشمل ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، إضافة إلى تعزيز دور العلاج الطبيعي في دعم المرضى وتحقيق الوقاية.

وتابعت وكيل صحة بني سويف: فيما يتعلق بمرض ضغط الدم شدد المؤتمر على أهمية التشخيص الدقيق من خلال قياس الضغط بطريقة صحيحة باستخدام أجهزة معتمدة والاعتماد على خطوط العلاج المحدثة لتحديد الفئات الخطرة، كما أوصى بالبدء بالعلاج الدوائي للمرضى ذوي الضغط المرتفع مع التركيز على تغيير نمط الحياة واستخدام أدوية ACE inhibitors أو ARBs كخيار علاجي أول، بينما تضمنت توصيات الوقاية تعزيز الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والفواكه والتقليل من استهلاك الملح.

وواصلت: أما بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني فقد دعا المؤتمر إلى استخدام HbA1c كأداة تشخيصية رئيسية والتركيز على الفحص المبكر للأشخاص ذوي عوامل الخطر، وأوصى بالبدء بأدوية الميتفورمين كخيار أول مع إدخال أدوية جديدة مثل SGLT2 inhibitors أو GLP-1 receptor agonists للمرضى المعرضين للأمراض القلبية، كما أكد على أهمية الوقاية من خلال النشاط البدني المنتظم وإدارة الوزن باتباع أنظمة غذائية صحية.

وأشارت وةكيل صحة بني سويف، إلى أن توصيات السمنة تناولت أهمية استخدام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتقييم السمنة، وأوصى المؤتمر بالجمع بين التمارين الرياضية وتعديل النظام الغذائي كأولوية أولى، مع اللجوء للعلاج الدوائي أو الجراحة في الحالات الحرجة، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية تناول وجبات متوازنة وتقليل التعرض للإعلانات المضللة المتعلقة بالأطعمة غير الصحية.

واختتم المؤتمر توصياته بتسليط الضوء على دور العلاج الطبيعي، حيث شدد على أهمية وجود أخصائي علاج طبيعي في وحدات تأهيل القلب للعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء، وأكد على دور النشاط البدني تحت إشراف طبي للمرضى المصابين بالأمراض غير السارية، كما أوصى بتنظيم تدريبات مشتركة وورش عمل بين الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي لتحقيق التكامل في الوقاية والعلاج.

وأوضحت وكيل صحة بني سويف، أن هذه التوصيات تأتي في إطار الجهود المشتركة للقطاعات الصحية بمحافظة بني سويف لتعزيز صحة المجتمع والحد من انتشار الأمراض غير السارية التي تعد أحد أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث.