بسبب المراهنات.. هذا ما قاله كالوشا بعد إهداره ركلة الجزاء أمام الأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب أحمد خليل كالوشا حصل على مكافأة عقب إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي.

بسبب المراهنات.. هذا ما قاله كالوشا بعد إهداره ركلة الجزاء أمام الأهلي

أكد رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي لقناة "إم بي سي" مصر أن اللاعب دخل في نوبة بكاء عقب إهداره ركلة جزاء في الوقت القاتل خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وأشار إلى أنه قرر صرف مكافأة استثنائية للاعب، تأكيدًا على دعمه له في هذا الموقف.

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وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيًا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد "المقاولون" العرب، وكان كالوشا سدد ضربة جزاء في الدقيقة 89، لكنه أهدرها أعلى المرمى.
في المقابل قال أحمد كالوشا إنه "تلقى اتهامات بأنه تعمد إهدار ركلة الجزاء بداعي أنه ينتمي إلى الأهلي، أو بسبب المراهنات"، مشددًا على أنه لم يفعل ذلك على الإطلاق.

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