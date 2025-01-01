ضبط 43582 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة 43582 مخالفة مرورية متنوعة:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الإدارة العامة للمرور الادارة العامة للمرو الإجراءات القانونية الحملات المرورية المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في الصف

نشوب حريق في بدروم مول سيتي بلازا بأكتوبر

تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى دائري الوراق

ضبط 41447 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

لسرقتها..التحقيق في قتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

‏إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص في عملية الدهس في نيو أورليانز

"العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"