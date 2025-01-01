لتحقيق ارباح..التحقيق مع المدير المسئول لبيع الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المدير المسئول عن محل ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالعمرانية



القبض على المتهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول)، وعثر بالمحل على (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

