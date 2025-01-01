مليار و730 مليون جنيهًا لمشروعات مياة والصرف الصحي فى أسيوط خلال عام 2024

كشف اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن قطاع الشرب والصرف الصحي المعني بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد تمكن من تحقيق طفرة هذا العام عن طريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحيث أنهت أعمال إحلال وتجديد محطة مياة ديروط المرحلة الأولى والانتهاء من توسعات محطة مياة ديروط بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيها وعدد (24) بئر بقيمة 30 مليون جنيها، كما نفذت المبادرة هذا العام 7.6كم شبكات مياة للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد 9 كم أسفل خطة الرصف، وإجمالي 11.6كم خطوط للصرف وعدد 480 مطبق 22.5 ألف وصلة منزلية بقيمة مليار و300 مليون جنيها.

وأضاف محافظ أسيوط أن خطة الإحلال والتجديد السنوية بالشركة تمكنت من إستكمال إحلال وتجديد شبكات مياة شرب بمركز ساحل سليم بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيها، وإحلال وتجديد شبكات مياة بلاط والداخله بالوادي الجديد بقيمة 9.2 مليون جنيها، وإحلال وتجديد جزئي لــ(5) محطات تنقية مياه شرب وكلي لمحطتين بالوادي الجديد بتكلفة 29.9 مليون جنيهًا.

وأشار المحافظ إلى دخول الخدمة لعدة مشروعات تم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية جزء من شبكة انحدار صرف صحي قرية بويط بطول 7 كم، ومحطة رفع صرف صحي ديروط (2)، ومحطة رفع صرف صحي البلايزة الفرعية، ودخول الخدمة لمحطة رفع صرف صحي الزاوية بقيمة 155 مليون جنيها، والانتهاء من تجديد محطة مياه التشيكي المرشحة بطاقة 600 لتر/ث بقيمة 242.5 مليون جنيه.

ونوه أبو النصر إلى أن هذا العام حصلت الشركة على المركز الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياة وتداول الصرف الصحي، وإعتماد خطة سلامة ومأمونية المياة لعدد 3 محطات مياة والانتهاء من إعداد الخطة لمحطتي مياة وأخرى للصرف، وتنفيذ (10) ورش عمل لسلامة ومأمونية المياة، كما شهد هذا العام سحب 421 ألف عينة مياة وصرف تم تحليلها كيميائيًا وبكتريولوجيًا، كما تم افتتاح معمل ديروط بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله، كما تمكن قطاع المعامل من تجديد شهادة الأيزو17025 لمعمل نزلة عبد اللاه والقوصية والوليدية وعرب المدابغ.

وتابع المحافظ أن الشركة تمكنت من خلال دعمها الفني لمحطات المياة من تجديد حصول محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وعدد (6) محطات لرفع الصرف الصحي(دير درنكة، درنكة الجديدة، الطوابية، نجع جزيرة قاو، إسكندرية التحرير، العتمانية) كما تمكنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية من تعبئة 152 جهاز تنفس بالأكسجين سعة 7 لتر بالهواء المضغوط، وتعبئة889 طفاية حريق بودرة كيماوية جافة بسعات مختلفة بالشركة، صيانة 308 طفاية حريق لشركة مياة بني سويف بسعات مختلفة، استيفاء 3 محطات ومقرين للشركة لاشتراطات الحماية المدنية لتأمين المنشأة من مخاطر الحريق.

وأما عن الإرتقاء بكفاءة العاملين وصقل مهاراتهم الوظيفية لفت المحافظ إلى أن مركز التدريب والخدمات الرئيسي بالشركة تمكن من تنفيذ 133 برنامج تدريبي وعدد(2) ورشة عمل لعدد (1000) متدرب فضلًا عن تدريب 215 طالب بالمدرسة الفنية للمياة بالتدريبات الصيفية على المحطات والشبكات والتحاليل المعملية.

وأختتم المحافظ حديثه بالإشادة بدور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية للشركة فقد تمكنت من تنفيذ مبادرة صحتنا في بيئتنا لطلاب المدارس بعدد 150 مدرسة بمراكز أسيوط وأبنوب وساحل سليم، ومبادرة تركيب القطع الموفرة وتعليم السباكة الخفيفة لمسئولي الصيانة ومبادرة تشجير عدد 150 مدرسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، وتوقيع 50 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية وتوصيل 7183 حالة بالمحافظة، ونفذ الفريق التوعوى 325 ندوة توعوية لرفع الوعي الثقافي المائي، وعمل 50 حملة لطرق الأبواب، وتنفيذ 35 ورشة لتعليم السباكة، وعدد 3775 استمارة استطلاع رأي، كما تمكنت الشركة من تحقيق إستجابة فورية لعدد30391 شكوى متنوعة ما بين جودة مياة وضعف وانقطاعات وتسريب للصرف الصحي أو المياة وتجارى فضلًا عن الرد على كافة استفسارات العملاء ولم تعجز الشركة عن تعزيز كيانها التقني بأرشفة ملفات مدينة أسيوط ومركزى أسيوط وساحل سليم وتطبيق منظومة الموبيل أبليكيشن بعدد(3) مناطق وتغيير 10 آلاف عداد عاطل، وإنشاء عدد(2) مركز شحن فورى بمنطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط مطالبًا بأن تواصل كافة قطاعات المحافظة إنجازاتها من عام إلى عام لتزود لبنة في بنائها الصرح التنموي بالمحافظة.