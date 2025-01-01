بالصور.. اللبنانية لولا جفان تشعل اولي حفلات رأس السنة بالشروق ب " مافيش كده" و"انا جامدة"

أحيت النجمة اللبنانية لولا جفان أولى سهرات راس السنة التي أقيمت داخل نادي هليوبوليس الشروق بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار وأسرهم.

تفاصيل الحفل



حضرت لولا بصحبة المنتج ومنظم الحفل ياسر الحريري وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح خطفت الأنظار بأغانيها الاستعراضية والرومانسية المميزة بداية من "ما فيش كده" والتي تعاونت فيها مع جاد شويري كمخرج وظهر خلال الكليب بمقطع راب والأغنية كلمات محمد رفاعي وجاد شويري ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

الأغاني التي قدمتها في الحفل

كما قدمت لولا أغنية "ايوة أنا جامدة وقلبي مقويني"،"شيكولاته" بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني راغب علامة وعمرو دياب وداليدا التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والاثارة.

جدير بالذكر أن لولا تستعد لتسجيل عدد من الأغنيات باللهجة المصرية من إنتاج ياسر الحريري على أن يتم إطلاقها على فترات منتظمة خلال الأيام القليلة القادمة.