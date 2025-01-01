ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

حوادث
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (17 أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج - 49 طلب توظيف للعمل بالخارج - 3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات - هاتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

الادارة العامة لتصاريح العمل أكدت معلومات وتحريات النصب والاحتيال على المواطنين

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