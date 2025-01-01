دون إصابات بشرية.. تفاصيل نشوب حريق بمزرعة دواجن في البدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بمزرعة دواجن في البدرشين، وأسفر اندلاع النيران عن نفوق عدد من الدواجن دون إصابات بشرية



حريق بمزرعة دواجن

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمزرعة دواجن في البدرشين، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات بشرية، أسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.