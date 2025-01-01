تنفيذ 21 مشروعًا لإحلال وتجديد مراكز شباب وملاعب بتكلفة150 مليون جنيه فى أسيوط خلال عام 2024





أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم أساس التنمية ومستقبل الوطن مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات وذلك في إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية لدعم الشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي مدير المديرية يستعرض خلاله إنجازات المديرية خلال عام 2024 ضمن خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة موجهًا شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع الشباب والرياضة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحفيز الشباب على الإبداع والإسهام في بناء مستقبل مصر المشرق.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة شهدت خلال عام ٢٠٢٤م، تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية للرياضة، حيث تم افتتاح عدد من الملاعب والمراكز الرياضية الجديدة وتطوير المرافق القائمة، لتوفير بيئة مناسبة تشجع الشباب على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية حيث تم تنفيذ عدد 21 مشروعًا رياضيًا وشبابيًا بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، والتي ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية ودعم المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على تحقيق طموحات الوطن وتضمنت تلك المشروعات 11 مشروعًا لإحلال وتجديد ملاعب بمراكز الشباب تم الإنتهاء من 10 مشروعات وتسليمها وهي ملعب عزبة النواورة وملعب النواورة قبلي وملعب النواورة وملعب عزبة الأقباط وملعب نجع رزيق وملعب مركز شباب نجوع المعادي بمركز البداري فضلًا عن ملعب مركز شباب دير بصرة بمركز الفتح وملعب مركز شباب بني عدي القبلية بمركز منلفوط ومركز شباب ساحل سليم بمركز ساحل سليم وجاري الإنتهاء من ملعب مركز شباب المشايعة بمركز الغنايم كما تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مركز شباب الشهيد أحمد عبد التواب بمركز القوصية وإحلال وتجديد مركز شباب مسرع بمركز أسيوط بالإضافة إلى تطوير مبنى وملعب مركزي شباب أولاد إلياس والوعاضلة بمركز صدفا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجاري العمل في إحلال وتجديد ملعب نادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط وتطوير ورفع كفاءة وإنشاء 3 ملاعب بمركز التنمية الشبابية بمركز منفلوط كما يجري طرح إنشاء مبنى بنادي أبنوب الرياضي بمركز أبنوب علاوة على إنشاء مبنى بمركز شباب أبوتيج بمركز أبوتيج وإنشاء صالة أنشطة بمركز شباب الغنايم بمركز الغنايم وإنشاء حمام سباحة وكافتيريا وقاعة أفراح بمركز شباب القوصية بمركز القوصية مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير المنشآت الرياضية بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية وتهيئة مناخ مناسب لإكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم، تنفيذًا لإستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يتسق مع المبادرة الرئاسية "بداية".

كما أشار إلى نجاح العديد من المبادرات الشبابية التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، منها مبادرة "صيف شبابنا" التي تم خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة ففي مجال أنشطة البرلمان تم تنفيذ 11 لقاء لأعضاء برلمان الطلائع في 11 إدارة فرعية بالمراكز استفاد منها 955 طليع وطليعة فضلًا عن أنشطة التعليم المدني التي تم خلالها تنفيذ ندوة عن الإدمان وآثاره المدمرة على الشباب بمركز شباب الواسطى استفاد منها 70 شاب وفتاة وندوة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمركز شباب أبنوب استفاد منها 89 شباب وفتاة علاوة على ندوة لدعم القيم الإيجابية والحياة المثالية بمركز شباب البورة استفاد منها 100 شباب وفتاة فضلًا عن 10 ورش عمل تم تنفيذها بـ 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة ضمن برنامج التعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف استفاد منهم 250 شاب وفتاة بالإضافة إلى تنفيذ 5252 نشاط بالإدارات على مستوى المحافظة استفاد منها 622 ألف و366 مستفيد منهم 241 ألف و556 شباب و347 ألف و655 نشء و21 ألف 929 ذوي همم و11 ألف و228 من فئة كبار السن مؤكدًا أن المحافظة ستواصل العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودعم كل ما من شأنه تعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، داعيًا إلى تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.