مدرب البحرين بعد التأهل لنهائي خليجي 26: الجيل الحالي سيدخل التاريخ

قال دراغان تالاييتش، مدرب البحرين، إنه فخور بلاعبي المنتخب واصفًا إياهم «بأنهم رائعون وأبطال» بعد فوزهم على الكويت 1-صفر، الثلاثاء، في قبل نهائي (خليجي 26).

وفازت البحرين بفضل هدف محمد مرهون، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي رغم أنها خاضت أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «وصلنا للنهائي بسبب هؤلاء اللاعبين الأبطال. هم السبب في هذا الأداء، وأنا فقط من وضعت اللمسة الأخيرة في النهاية».

وأضاف: «مبروك للاعبين. ومبروك لمنتخب الكويت كذلك على الأداء الكبير، فقد شكل لاعبوه ضغطًا كبيرًا علينا في العشرين دقيقة الأخيرة. لكني أتوجه بالتهنئة للاعبي البحرين. أنا فخور بهم.. إنهم رائعون».

ورفض المدرب الكرواتي التعليق على قرار الحكم بطرد مهدي عبد الجبار لاعب البحرين في الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني، مؤكدًا أن هذه ليست مهمته. وأضاف: «وظيفتي أن أعد اللاعبين. ولا تعليق على الحكم».

وأكد أن لاعبيه كانوا جاهزين لمثل هذا السيناريو في حال طرد أحد اللاعبين.

وتابع: «كان رد فعلهم سريعًا وفكروا بسرعة. تدربوا على سيناريوهات مختلفة وتم تطبيقها في المباراة. إنهم رائعون جدا ولا أستطيع أن أقول اكثر من ذلك».

وأوضح أن فريقه سيحضر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم، مؤكدًا أن هذا الجيل من اللاعبين «سيترك بصمته» في تاريخ كرة القدم البحرينية.