اللاعبون الأكثر مساهمة تهديفية في 2024

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

أنهى نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، لامين يامال، عام 2024 بالتواجد ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين أصحاب مساهمات تهديفية، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

اللاعبون الأكثر مساهمة تهديفية في 2024

وفقًا لإحصائيات موقع "BeSoccer Pro" المتخصص على نسخة منها، أنهى صاحب الـ17 عامًا 2024 مقدمًا 16 مساهمة تهديفية في جميع البطولات.

ويعد لامين يامال الوحيد في القائمة أقل من 20 عامًا، بينما تربع النجم المصري محمد صلاح القائمة بإجمالي 23 تمريرة حاسمة، يليه الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإسباني أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، والبرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) بـ18 مساهمة.

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وتأتي هذه الإحصائية كدليل جديد على مدى أهمية وتألق النجم الواعد في 2024، والذي توجه خلاله بجائزتي كوبا والفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب دون 21 عامًا، هذا بالإضافة لتواجده في تشكيل العام المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 

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