ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن مسؤولين من إدارة نادي النصر السعودي سيحطون الرحال في إسطنبول من أجل التفاوض على إتمام صفقة انتقال الدولي المغربي يوسف النصيري.

النصر السعودي يغري النصيري بـ40 مليون يورو

وقالت الصحيفة إن الفريق السعودي يضع النصيري على قائمة أولوياته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن المسؤولين عن النادي السعودي قرروا اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إتمام صفقة انتقال النصيري للعب لنادي النصر، انطلاقًا من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

ووفق تقارير إعلامية تركية، يطالب فنربخشة بمبلغ 40 مليون يورو من أجل التخلي عن مهاجمه المغربي.

وواصلت: "إذا حصل على هذا المبلغ بالفعل فإن النصيري سيحطم الرقم القياسي، وسيكون أغلى لاعب تم بيعه في تاريخ بطولة "السوبر ليغ" التركية حتى الآن".