محافظ الدقهلية خلال جولة تفقدية: سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع العام تيسيرا لحركة المواطنين والسيارات وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وأنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولا بد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة،وأننا نسعى ليحصل الملعب على الإعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

خلال تفقد محافظ الدقهلية شارع قناة السويس استوقف توكتوك بسبب الصوت المرتفع الذي يسبب ضوضاء وتلوث سمعي ومخالفة أماكن السير وعلى الفور كلف إدارة المرور التي حضرت لمصادرة التوكتوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفقد عدد من شوارع مدينة المنصورة، منها مدينة مبارك وشارع عبد السلام عارف والجيش، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة كوبري الجامعة وشارع المشاية ووجه بتحسين المنطقة ووضع أحواض زهور وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، كما تفقد بعض منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والأسماك والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة في الشوارع.