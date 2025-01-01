تنفيذ 3579 حملة رقابية وتحرير 37931 محضر وضبط 53 ألف طن مواد بترولية فى أسيوط خلال عام 2024





استعرض اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط أبرز إنجازات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال عام 2024، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية وضمان توفير السلع للمواطنين مؤكدًا إلتزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بقياة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين عن أبرز الإنجازات التي شهدها عام 2024 حيث تم تنفيذ 3579 حملة رقابية وتفتيشية استهدفت متابعة المنشآت التموينية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية، بهدف التصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالأسعار، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 37931 مخالفة، شملت 29759 محضرًا لمخالفات المخابز و4806 محاضر لمخالفات الأسواق و4806 محضرًا متعلقًا بمواد بترولية وبوتاجاز ومن أبرز المضبوطات 53 ألف لتر مواد بترولية و18 طن مخللات و40 طن ملح و108 طن دقيق و15 طن لحوم و128 طن سكر و19600 زجاجة زيت و48575 علبة سجائر و102 طن أسمدة ومبيدات و2933 أسطوانة بوتاجاز.

وأشار المحافظ إلى إنه ضمن خطة المحافظة التوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، هذا وقد أوضح التقرير أن عام 2024 شهد إفتتاح وإطلاق عدد 56 معرضًا ومنفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة فضلًا عن الأدوات المكتبية والمدرسية ضمن معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس بالتعاون مع عدد من الجهات والشركات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، مما لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى زيادة الإقبال عليها كما شهدت المحافظه مخزون من السلع الأساسية وصل في بعض السلع التموينية إلي 6 شهور.

وأضاف المحافظ أنه تم الإنتهاء من تطوير 17 مكتب تمويني من إجمالي المكاتب التموينية البالغ عددها 68 مكتب على مستوى المحافظة وإنشاء فروع لهذه المكاتب بمجمعات الخدمات الحكومية ومبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في دعم جهود مديرية التموين لضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق الرقابة المجتمعية وتعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة التموين في المحافظة، بما يشمل تعزيز الرقابة على الأسواق، توسيع شبكة المنافذ التموينية، وزيادة الإعتماد على الحلول الرقمية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة أكبر.