ليفربول يصدم ريال مدريد بشأن أرنولد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول رفض أول عرض من ريال مدريد لضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق.

وأثيرت تكهنات بشأن مستقبل أرنولد مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن العملاق المدريدي بدأ اختبار قوة ليفربول من خلال الاستفسار عن إمكانية ضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانًا في غضون 6 أشهر.

ويتردد أن ليفربول لم يُخفِ رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، وشدّد على أن اللاعب ليس للبيع.

من جانبه لم يعلن أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول ينتظرها صيف ساخن في ظل انتهاء تعاقد نجمي الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

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وتحرك ريال مدريد خطوة محسوبة؛ نظرًا لأن أرنولد بإمكانه الاتفاق على التعاقد مع نادٍ آخر، اعتبارًا من أول يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أن توقيت تحرك ريال مدريد يؤكد نيات النادي الإسباني.

كتب أوين، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «كشف ريال مدريد عن نيّاته في التعاقد مع أرنولد، يدفعني للاعتقاد بأن انتقال اللاعب إلى إسبانيا يبقى مسألة وقت فقط».

وأضاف النجم الإنجليزي: «إذا كان أرنولد لديه نية في التجديد مع ليفربول، لما تحرك ريال مدريد لمحاولة ضمه رسميًا».

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