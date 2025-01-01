وكيل صحة الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول الجديد فى جراحات القولون والشرج

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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة، اليوم، فعاليات ختام الدورة التدريبية حول الجديد فى جراحات القولون والشرج وذلك بالتنسيق مع كلية الطب جامعة المنصورة 
عقدت الدورة بمستشفى منية النصر واستمر على مدار 3 ايام بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 من أطباء الجراحة العامة بمختلف مستشفيات الصحة 
حاضر بالدورة نخبة من أساتذة جراحة القولون والشرج وفى مقدمتهم الدكتور وليد عمر رئيس وحدة جراحة القولون علاوة على الدكتور سامى الباز والدكتور مصطفى شلبي والدكتور احمد صقر والدكتور عبدالله القصبي.
وأكد مدكور  خلال كلمته على أهمية هذه اللقاءات العلمية والتدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، والإرتقاء  بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وقام وكيل الوزارة بتسليم دورع شكر للمحاضرين بالإضافة إلى شهادات تقدير للمشاركين مثمنًا بالوقت ذاته جهود الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى والدكتورة منة الله مصطفى منسق الدورة والدكتور سيد أبو النجا مدير مستشفى منية النصر.
 

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