‏الجيش الأردني: قتلنا عددا من المهربين ودمرنا آلياتهم خلال محاولتهم التسلل صباح الأربعاء من حدودنا الشمالية

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بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش الأردني، أنه قتل عددا من المهربين ودمرنا آلياتهم خلال محاولتهم التسلل صباح الأربعاء من حدودنا الشمالية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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