حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار

أخبار مصر
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم حالة الطقس، استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار. 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات الحالية ليوم الأربعاء الموافق 1يناير 2025. 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود استقرار في الأجواء وانحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هذا الاستقرار للحالة الجوية يعم على باقى الأنحاء. 

حيث تشير درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم إلى 19 درجة مئوية.

txt

حالة الطقس اليوم الاربعاء 1-1-2025 في محافظة قنا

txt

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025: أمطار خفيفة ورياح معتدلة

حالة الطقس 

حالة الطقس المتوقعة من يوم 1 يناير وحتى يوم 6 يناير. 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس يوم غد الخميس 2 يناير 2025، وحتى يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بجانب وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

أما بالنسبة لحالة الطقس ليوم الأحد والأثنين الموافق 5، 6 يناير 2025، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بجانب وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

حالة الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس سقوط أمطار حالة الطقس مائل للبرودة حالة الطقس اليوم معتدل حالة الطقس اليوم تقلبات جوية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 1يناير 2025 حتى الإثنين الموافق 6يناير 2025

عاجل| "الحرارة تصل لـ8 درجات".. الأرصاد تُحذر من طقس ليلة رأس السنة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

‏إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص في عملية الدهس في نيو أورليانز