استمرار العمل بمكاتب صحة الطالبية ونكلا والصف على مدار ٢٤ ساعة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة مساء أمس لمتابعة ملف المنظومة الصحية للاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
حيث أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية بأستمرار العمل بمكاتب صحة " الطالبية ونكلا والصف " على مدار ٢٤ ساعة بما يساهم في استدامة النظام الصحي وتلقي المواطنين الرعاية الطبية اللازمة على مدار اليوم. 
وأضاف المحافظ  بأستمرار ساعات العمل بمكاتب صحة " الحوامدية والبدرشين وجنوب والعياط وأكتوبر والزيدية " حتى الساعة العاشرة مساء للتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة إمكانية مد ساعات العمل بباقي الوحدات الصحية تدريجيا للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات العلاج  والرعاية لجميع المواطنين.

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