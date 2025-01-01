‏خامنئي: سوريا ملك لشعبها ومن اعتدى عليها سيُجبر يوما ما على التراجع أمام شبابها الغيورين

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال المرشد الإيراني علي ‏خامنئي، إن سوريا ملك لشعبها ومن اعتدى عليها سيُجبر يوما ما على التراجع أمام شبابها الغيورين.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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