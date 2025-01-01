بلاغ للنائب العام يتهم مسئولي حي الوايلي وملاكه بالإهمال والتقصير

تقدمت أسرة الشاب حسين هشام عمارة ٢٥ عام المتوفي في حادث انهيار عقار العباسية بالقاهرة منذ ٢١ يوما والمقيمة بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بأول بلاغ للنائب العام خلال العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥ تطالب فيه بتوجيه تهمتي الإهمال والتقصير لمسئولي حي الوايلي بالقاهرة ومالكي العقار لعدم قيامهم بدورهم الرقابي مما أدى إلى انهياره ووفاته وأخرين وحرمانهم من نجلهم الشاب الذي رحل وترك طفل لم يتجاوز عمره ٣ أعوام.

وكشف احمد مسعود محامي ودفاع الأسرة إنه تم تقديم بلاغ في واقعة المحضر رقم ٥٥٢٧ لسنة ٢٠٢٤ إداري الوايلي ضد ٨ أفراد من ملاك العقار و٥ أشخاص من مسئولي الحي والمهندسين والجهاز التنفيذي وذلك بعد ان استردت الأسرة وعيها من صدمة وفاة نجلهم الشاب في الحادث الذي وقع في ١٠ ديسمبر من الشهر الماضي وبعد مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن واقعة انهيار العقار للوقوف على أسباب ذلك.



تبين لنا ان المشكو في حقهم من الملاك قد اهملوا وامتنعوا عن ترميم العقار خاصتهم وملكهم عمدا وعدم تنفيذ قرار الترميم رقم ٧١ لسنة ١٩٩٣ عمدا رغم تبصرهم ومعرفتهم به وبحالة العقار السيئة.



حيث أن قرار الترميم قد صدر من قدم ويخشي انهم قد تركوه عمدا لينهار يستفيدوا من الأرض المبنى عليها العقار لأنها تقدر بملايين الجنيهات في حين إنه لايدر عليهم حال وجوده سوي دخل ضئيل جدا لايتوافق مع قيمة الأرض المقام عليها.



مضيفا ان باقي المشكو في حقهم من مسئولي حي الوايلي يكونوا قد قصروا اهملوا في أداء دورهم الرقابي والإشرافي على عملهم في متابعة قرارات الترميم والمنازل الصادر لها مثل هذه القرارات وقصروا في إعلان ملاك العقار بقرار الإزالة الصادر للعقار والتنبيه عليهم به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.



وبذلك يكون رئيس الحي قد قصر وامتنع عمدا عن تنفيذ قرار الترميم على نفقة مالك العقار واجراء الحجز الإداري فضلا عن عدم التعاقد مع مقاول ترميم بمعرفة حي الوايلي

وبذلك تكون المسئولية القانونية هي التقصير والإهمال في أداء دورهم.



وأكد هشام عمارة والد الشاب المتوفي إنه يطالب بالقصاص لنجله الشاب الذي توفي في عقار العباسية حيث كان من الشباب المكافح وسافر إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل وعاد إلى قريته بالغربية متوفيا وترك طفل صغير وان نجله لو يعلم بخطورة العقار لتركه خاصة وإنه كان مستأجر لإحدى الشقق به.

جدير بالذكر ان حالة من الحزن الشديد قد خيمت على أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة الشاب حسين هشام عمارة ٢٥ عام أحد أبناء القرية في عقار العباسية المنهار الذي راح ضحيته ١٠ أشخاص في العاشر من ديسمبر الماضي.

حيث اتشحت قرية كفر ديما بالسواد حزنا على الفقيد الراحل خاصة وان الشاب المتوفي وحيد والده بالإضافة إلى شقيقتين وكان من خيرة شباب القرية ويتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق.



وتم تشييع جنازته في موكب جنائزي مهيب وسط انهيار اسرته ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.



جدير بالذكر ان ثلاثة من أبناء محافظة الغربية قد توفوا في الحادث