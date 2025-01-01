بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 4 أشخاص بالاختناق،، إثر  تسرب الغاز، في مدينة المنيا، تم نقل المصابين المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتضمن تسري غاز من احدي منازل  شارع الأسباني، بحي غرب مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 اشخاص بالاختناق وهم رانيا محمد سيد، 13 سنة، وشقيقتها عليا، 17 سنة، وفاطمة كامل عبد الشافي، 29 سنة، ووالدها كامل، 60 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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