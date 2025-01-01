‏نعيم قاسم: الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تستهدف الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الأمين العام لحزب الله ‏نعيم قاسم، إن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان تستهدف الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

الأكثر قراءة

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

‏إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص في عملية الدهس في نيو أورليانز