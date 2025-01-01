إصابة شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث في المنيا

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بوابة الفجر

أصيب شخص بجروح خطيرة إثر سقوطه من الطابق الثالث في احدي قري مدينة المنيا، تم نقلة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط شاب من الطابق الثالث من احدي المنزل في قرية تله التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "عمرو.س" 35 عام بغيبوبه تامه وكسر بالجمجمه ومقيم في ذات القرية.

تم نقل المصاب إلي مستشفي الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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