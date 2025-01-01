الليلة.. محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الدشاش"

تستعد أسرة فيلم "الدشاش" وعلى رأسهم الفنان محمد سعد للإحتفال بإطلاق العرض الخاص والأول للفيلم بدور السينما مساء اليوم 1 يناير بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

سبق، أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و9 يناير بجميع الدول العربية».





قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.





أبطال فيلم الدشاش



ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.