المنتج وليد منصور يستعد لفيلمه الجديد “ميلانو” في سرية تامة

يستعد المنتج وليد منصور للعودة إلى عالم الإنتاج السينمائي بعد توقف دام ثلاث سنوات، من خلال فيلمه الجديد “ميلانو”، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرته الفنية. الفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج محمد سلامة، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي.

ويعد “ميلانو” مفاجأة كبيرة، حيث يشارك فيه نجم إيطالي شهير إلى جانب أبطال مصريين مميزين. ويحرص منصور على التكتم الشديد حول أسماء النجوم الذين تم التعاقد معهم بالفعل.

مؤتمر صحفي لـ وليد منصور

من المقرر أن يعقد المنتج وليد منصور مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا خلال الشهر الجاري للإعلان عن كافة التفاصيل وأسماء الأبطال المشاركين.

آخر أعمال وليد منصور

جدير بالذكر أن آخر أعمال وليد منصور كانت أفلام “كازابلانكا” و”البدلة”، اللذين حققا نجاحًا ساحقًا وقت عرضهما في دور السينما.